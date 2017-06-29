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PKK'nın yeni planı Türk Bayraklı tişört giyip tünel kazmak

Şehir içinde rahat keşif yapabilmeleri için Türk bayraklı tişörtler giydikleri gelen bilgiler arasında..

29.06.2017 - 08:53
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Son bir yıldır darbe üstüne darbe alan terör örgütü PKK’nın yeni dönem stratejileri geliştirerek, Türkiye’de ses getirecek kanlı eylem girişimleri içine girdiği tespit edildi.

YENİ STRATEJİ PEŞİNDELER

2017’de Türkiye’den sadece 48 kişinin katıldığı PKK terör örgütünün ülke sınırları içindeki silah ve yaşam malzemesi sakladığı kampları da yerle bir edildi. Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre örgütün, yeni stratejilerle kanlı eylem planları hazırlığında olduğu kaydedildi.

YABANCI PLAKALI ARAÇ KİRALIYORLAR

İstihbarat birimlerinin ulaştığı bilgilere göre, PKK Bağlar, Derik, Nusaybin ve Irak sınırına yakın bölgelerde yeniden tüneller kazmaya başladı. Kamu binaları, jandarma karakolları ve emniyet binalarını hedef seçen örgütün, özellikle yurtdışına kayıtlı olan yabancı plakalı araçlar kiraladığı saptandı.

KREM KUTULARI İÇİNDE PATLAYICI MADDELER

Örgütün dikkat çekmeyen küçük ebatlı patlayıcı maddeler üreterek bunları çantalarda taşınabilir krem kutuları içine yerleştirdikleri belirlendi.

TÜRK BAYRAKLI TİŞÖRTLER

Örgütün, militanlarına, şehir içinde rahat keşif yapabilmeleri için Türk bayraklı tişörtler, polis kıyafeti, zabıta veya temizlikçi elbisesi giymeleri talimatı verdiği kaydedildi.

'KÖSTEBEK' TÜRÜ YAPILANMA

TSK tarafından sık sık hava saldırılarına maruz kalan terör örgütünün bundan korunmak için ise köylerde “Köstebek” türü yapılanmaya gitmeye başladığı bildirildi.

Buna göre, köylerde kazılacak ufak çaplı tüneller veya çevredeki mağaralara küçük küçük gruplar şeklinde silahlı örgüt mensupları yerleştirilecek. Örgütün Karadeniz, Amanoslar, Sivas Koçgiri, Sinek Yaylası’ndaki yapılanmalarını yeniden harekete geçirme talimatı verdiği bildirildi.

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