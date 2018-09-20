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PKK'nın yeni terör yuvası: Sincar

Merkezi Irak'ın Kerkük kentinde bulunan Türkmeneli televizyonu, ülkenin kuzeyinde, kendisine Türkiye sınırında yaşam alanı bulan PKK'ya ait askeri bölgeyi görüntüledi.

Haber Merkezi | 20.09.2018 - 09:20..
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Türkiye'nin yürüttüğü sistematik operasyonlar PKK'yı çepe çevre sarmıştı. Özellikle Suriye ve Irak'tan püskürtülen PKK'lılar, kuzey bölgelere kaçmışlardı. Kaçışın son rotalarından biri de bir zamanlar ezidiler ile gündeme gelen Sincar.

Sincar kent merkezi ile Sincar dağında PKK unsurlarının eğitim faaliyetlerine devam ettiği görüntülendi.

PKK'nın yeni terör yuvası: Sincar

TERÖR VARLIĞI DEVAM EDİYOR

Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK tarafından boşaltıldığı iddia edilen kampları görüntüleyen televizyon ekibi, PKK kadrosunun buralarda faaliyette olduğunu tespit etti.

Bu kamplarda PKK bünyesinde görevli olduğunu saklamayan kişiler, mevcut örgüt yapısının adının  "Şengal Direniş Birlikleri" (YBŞ) olarak değiştirildiğini açıkça görülüyor. Bu isim elbette yeni bir oluşum, ancak temeli PKK'ya dayanıyor. Tıpkı SDG, YPG, PYD gibi isimlerin kullanılması gibi.

PKK'nın yeni terör yuvası: Sincar

PKK KARARGAHLARI

Öte yandan, PKK'ya ait poster, bayrak ve flamalar ile Abdullah Öcalan'ın resimlerine Sincar'da sıkça rastlanıyor.

PKK'nın yeni terör yuvası: Sincar

Görüntülerde, Türk Hava Kuvvetleri'nin 15 Ağustos'ta gerçekleştirdiği operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Zeki Şengal kod isimli İismail Özden'in portresinin de Sincar Dağı'na yerleştirildiği dikkat çekiyor. Türkmeneli televizyonu, Sincar'ın merkezinde PKKk'ya ait karargahların bulunduğunu belirtiyor.

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