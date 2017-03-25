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PKK'nın yola tuzakladığı 2 tonluk bomba imha edildi

Tunceli'de 2 ton amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, 9 bidon benzin ve 5 büyük tüpten oluşan el yapımı patlayıcı imha edildi.

25.03.2017 - 08:48
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Tunceli'de son günlerde büyük kayıplar veren PKK'lı teröristlerin, yola tuzaklayacakları bomba ile saldırı düzenleyeceği istihbaratı üzerine harekete geçti.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gece Tunceli-Pülümür karayolunun geçtiği Nazimiye İlçesi Büyükyurt Vadisi'ne operasyon düzenledi.

EYP İMHA EDİLDİ

Eylem hazırlığı içerisinde olan PKK'lı teröristler, güvenlik güçlerinin geldiğini fark edip, karayoluna tuzaklamak istedikleri el yapımı patlayıcıyı ve düzeneği bırakarak, sarp ve ormanlık alana kaçtı. 2 ton amonyum nitratla güçlendirilmiş, 5 büyük tüp ve 9 bidon benzinden oluşan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

PKK'nın yola tuzakladığı 2 tonluk bomba imha edildi

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Büyükyurt Vadisi'nde operasyonlar devam ederken Tunceli Valiliği, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi: "Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca, ilimiz Nazımiye İlçesi'nde gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Hasan Özüberk-48 Operasyonu' kapsamında; Tunceli-Erzincan karayolunda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere depolanmış 40 adet 50 kilogramlık torba içerisinde toplamda 2 bin kilogram amonyum nitrat, 9 bidon benzin ve teröristlere ait muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edilmiştir." denildi.

PKK'nın yola tuzakladığı 2 tonluk bomba imha edildi

PKK'nın yola tuzakladığı 2 tonluk bomba imha edildi

PKK'nın yola tuzakladığı 2 tonluk bomba imha edildi

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