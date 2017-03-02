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PKK’nın yuvalandığı Tendürek’e Mehmetçik havadan indi

Ağrı'da terör örgütü PKK’nın yuvalandığı Tendürek Dağı'na, Mehmetçik havadan operasyon düzenledi.

02.03.2017 - 21:44
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PKK’nın yuvalandığı Tendürek’e Mehmetçik havadan indi

Helikopterlerle Tendürek’e indirilen Jandarma Özel Harekat ve komando birlikleri, terör örgütünün kullandığı 15 mağarayı imha etti.

Ağrı Valiliği'nden yapılan acıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tendürek Dağı bölgesine 27 şubat tadihinde operasyon düzenlendi.

PKK’nın yuvalandığı Tendürek’e Mehmetçik havadan indi

HER YER DİDİK DİDİK ARANDI

Helikopterlerle bölgeye indirilen Jandarma Özel Harekat ve komando birlikleri, 5 gün boyunca bölgeyi didik didik aradı. Operasyon kapsamında PKK'lıların kullandığı tespit edilen 15 mağara imha edildi.

PKK’nın yuvalandığı Tendürek’e Mehmetçik havadan indi

YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Özel olarak hazırlanmış, uzunluğu 60 metrenin üzerinde olan 2 mağarada, 57 büyük tüp ile birlikte bol miktarda yaşam malzemesi, mekap ayakkabılar, battaniyeler, brandalar ve piller ele geçirildi.

PKK’nın yuvalandığı Tendürek’e Mehmetçik havadan indi

PKK’nın yuvalandığı Tendürek’e Mehmetçik havadan indi

PKK’nın yuvalandığı Tendürek’e Mehmetçik havadan indi

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