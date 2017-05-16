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PKK/PYD kadın ve kız çocuklarını istismar ediyor

Türkiye'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Begeç, "Terör örgütü PKK/PYD, DEAŞ ve Boko Haram gibi kadınları ve kız çocuklarını istismar ediyor.

16.05.2017 - 04:34
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PKK/PYD kadın ve kız çocuklarını istismar ediyor

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Güven Begeç, BM Güvenlik Konseyindeki "Çatışma Ortamında Cinsel Şiddet" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada çatışmaların kadın ve kız çocukları üzerindeki ağır etkilerine, artan cinsel şiddet olaylarının savaş taktiği ve sivillere yönelik sistematik bir saldırı olarak kullanılmasına dikkati çekti.

DEAŞ ve Boko Haram gibi terör örgütlerinin kadınlara ve kız çocuklarına yönelik iğrenç davranışlarının her platformda kınanması gerektiğini ifade eden Begeç, "Terör örgütü PKK/PYD, DEAŞ ve Boko Haram gibi kadınları ve kız çocuklarını istismar ediyor, kendi bünyesindeki kadınlara bile tecavüz, zorla hamile bırakma, kürtaj gibi cinsel şiddet uyguluyor." dedi.

"TÜRKİYE İNSAN KAÇAKÇILIĞYLA MÜCADELEYE ÖNEM VERİYOR"

Artan şiddet olaylarının, zorla yerinden edilmelerin insan ticaretine ortam hazırladığını ve bunun da beraberinde cinsel şiddet ve sömürüyü getirdiğini kaydeden Begeç, Türkiye'nin insan haklarını ihlal eden, insan onuru ve haysiyetine yönelik suç teşkil eden insan kaçakçılığıyla mücadeleye büyük önem verdiğini söyledi.

Suriye'deki cinsel şiddet olaylarına da işaret eden Begeç, cinsel şiddetin çeşitli gruplarca savaş, terör ve işkence taktiği olarak kullanıldığını anlattı.

Suriyelilerin, özellikle de kadın ve kız çocuklarının cinsel şiddet tehditi altında yaşamaya devam ettiğinin altını çizen Begeç, Suriye rejiminin gözaltı merkezlerindeki korkunç cinsel şiddet olaylarının BM raporlarında belgelendiğini ve Türkiye'nin Astana görüşmelerinde tutukluların serbest bırakılması çabalarının da bu bağlamda konuyla alakalı olduğunu vurguladı.

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