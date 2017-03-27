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PKK/PYD Tabka Barajı'nın kontrolünü DEAŞ'tan aldı

Barajın alınmasıyla terör örgütü PKK/PYD, Suriye'nin elektriğinin önemli bir kısmını sağlayan enerji kaynağını ele geçirmiş oldu.

27.03.2017 - 01:15
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Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin, ABD öncülüğündeki koalisyonun hava desteğiyle Rakka'nın Tabka ilçesindeki Tabka Barajı'nın kontrolünü terör örgütü DEAŞ'tan aldığı bildirildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, terör örgütü PYD'nin koalisyon uçaklarının şemsiyesiyle Rakka kentinin güneybatısında yer alan Tabka ilçesinin sınırları içerisinde Fırat Nehri üzerinde kurulu Tabka Barajı'nın kontrolünü DEAŞ'tan aldı.

ABD'nin PYD unsurlarında oluşan 650 kişiyi Tabka Barajı ve çevresine götürdüğünü aktaran kaynaklar, PYD'nin Tabka bölgesine gelmesiyle çok sayıda ailenin yerinden olduğunu dile getirdi.

Fırat Nehri üzerinde bulunan Tabka Barajı Suriye'nin elektriğinin önemli kısmını sağlıyordu. Barajın terör örgütü DEAŞ tarafından ele geçirilmesinden sonra elektrik kesintiye uğramıştı. PYD'nin barajdaki santrali onararak, sahip olacağı imkanları diğer gruplara karşı koz olarak kullanacağı tahmin ediliyor.

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