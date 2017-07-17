PKK/PYD ve ÖSO arasında çatışma

Türk-İtalyan ekip tarafından gün ışığına çıkarılan 3 bin 700 yıllık testinin üzerindeki "gülücük" emojisi dikkat çekti.

Dünyanın en eski gülücüğü 3 bin 700 yaşında

Operasyonda, piyasa değeri 735 bin 445 lira olan 28 bin 637 adet ürün ele geçirildi.

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Sivas'ta yol uygulamasında 51 mülteci yakalandı

Suşehri ilçesinde, jandarma ve polis eş zamanlı yaptığı yol uygulamasında bir otobüste arama yaptı.