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PKK/PYD ve ÖSO arasında çatışma

İki taraftan da kayıpların olduğu çatışmalarda yaralanan muhaliflerden bazıları Türkiye'deki hastanelere kaldırıldı.

17.07.2017 - 19:32
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Suriye'nin Türkiye sınırındaki Azez ilçesinin güneyinde Özgür Suriye Ordusu(ÖSO) güçleri ile terör örgütü PKK/PYD arasında çatışmalar yaşanıyor.

YARALI ÖSO'CU ASKERLER TÜRKİYE'DE

Örgüt, Azez ilçesine bağlı Kel Cibrin köyüne havan toplarıyla saldırdı. Havan toplarının düştüğü köyde maddi hasar meydana geldi. İki taraftan da kayıpların olduğu çatışmalarda yaralanan muhaliflerden bazıları Türkiye'deki hastanelere kaldırıldı.

PKK/PYD ve ÖSO arasında çatışma

PYD SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, dün terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin Azez'e düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 2 sivilin yaşamını yitirdiği, 4 sivilin de yaralandığı ifade edilmişti. Ayn Dakna köyü, Şubat 2016'dan bu yana terör örgütünün işgalinde bulunuyor.

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