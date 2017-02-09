PKK’ya ait 130 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş köyünde ikamet eden bazı şahısların bölücü terör örgütü mensuplarına yardım/yataklık yaptıkları ve teröre finansal kaynak sağladıkları tespit edildi.

SİLAH VE MÜHİMMAT 130 BİN PAKET SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Tespit edilen adreslerde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde, 2 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet AK- 47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 1 adet AK- 47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait dolu şarjör, 1 adet AK- 47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait dürbün, 130 bin paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet av tüfeği mühimmatı ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

TAHKİKAT SÜRÜYOR

Ayrıca operasyon kapsamında “Örgüt Kapsamında Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan arandığı tespit edilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili adli tahkikat devam ettiği belirtildi.







