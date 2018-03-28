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PKK'ya baharda da geçit yok

TSK, 10-27 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 357 teröristi etkisiz hale getirerek terör örgütü PKK'ya ağır kayıplar verdirdi.

AA | 28.03.2018 - 15:50..
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PKK'ya baharda da geçit yok

Zorlu coğrafi koşullara rağmen gece gündüz demeden teröristlerin barınma alanlarını tek tek imha eden güvenlik güçleri, ele geçirdiği silah, mühimmat ve yaşam malzemeleriyle de PKK'ya ağır darbe vurdu.

MEHMETÇİK, TERÖRİSTLERİN PEŞİNDE

İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) da kullanıldığı hava destekli operasyonlarla dağları teröristlerden temizleyen güvenlik güçleri, kent merkezlerinde vatandaşların huzur ve güvenliği sağlamak için mücadelesini sürdürüyor.

PKK'ya baharda da geçit yok

PKK'YA BÜYÜK DARBE

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda destan yazan güvenlik güçleri, yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde 10-27 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 357 teröristi etkisiz hale getirerek terör örgütü PKK'ya ağır kayıplar verdirdi.

Ele geçirdiği silah, mühimmat ve yaşam malzemeleriyle de teröristlere nefes aldırmayan güvenlik güçleri, yurt içinde terör örgütüne yönelik çalışmalar sonucu bin 59 şüpheliyi gözaltına aldı.

IRAK'IN KUZEYİ PKK'YA DAR EDİLDİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca 10 Mart'ta PKK'nın sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.

Terör örgütü PKK'nın eğitim alanlarıyla sözde mahkeme olarak kullanılan yapıların bulunduğu Hakurk ve Kani Rash bölgesine yönelik eğitimli dağ komando birliklerinin son teknolojik silah ve cihazların yanı sıra SİHA ve İHA desteğiyle yürüttüğü operasyonda aralarında terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlularının da bulunduğu 67 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK unsurları, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Mart'ta düzenlediği hava harekatında 41 teröristi etkisiz hale getirdi.

AYBÜKE ÖĞRETMENİN KANI YERDE KALMADI

Batman'ın Sason ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bu 3 teröristten İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin Kozluk ilçesinde öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ ile 4 asker ve bir sivilin şehit düştüğü saldırılardaki bomba düzeneklerini hazırladığı tespit edildi.

AMANOSLARDA ÖRGÜTE BÜYÜK KAYIP VERİLDİ

Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları'nda düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerin, Antakya'da 2 güvenlik görevlisinin şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren grup olduğu tespit edildi.

Ayrıca, Kandil ile Van, Şırnak, Muş, Hakkari, Şanlıurfa, Batman, Bitlis, Ağrı, Tunceli, Bitlis, Diyarbakır ile Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen birçok operasyonda da 285 terörist etkisiz hale getirildi.

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