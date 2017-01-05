PKK'ya eleman temin eden terörist yakalandı

G.Saray yönetiminin tenis şubesine bütçe ayırmadığını ancak Hamit'e tazminat ödediğini söyleyen İpek Şenoğlu, Dursun Özbek'e sitem etti.

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Sneijder'e Çin'den dev teklif

Çin ekibi Beijing Guoan'ın G.Saray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder'e 3 yıl için 36 milyon Euro'luk bir transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı.