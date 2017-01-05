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PKK'ya eleman temin eden terörist yakalandı

Terör örgütü PKK/PYD'ye eleman temini için İzmir'e gelen terörist yakalandı.

AA | 05.01.2017 - 13:40
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PKK'ya eleman temin eden terörist yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yürütülen soruşturma nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan PKK üyesi C.T'nin İzmir'e geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlının, Kadifekale semtinde bir evde gizlediğinin belirlenmesi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

PKK'YA ELEMAN TEMİN ETMEK İÇİN GELDİ

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, C.T'yi gözaltına aldı. Zanlı, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Suriye'deki PKK ve PYD kamplarında eğitim alan C.T'nin, İzmir'e terör örgütüne eleman temini için geldiği tespit edildi.

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