taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.122
USD
3,5206
EURO
3,9474
ALTIN
142,88
PETR
48,3300

PKK'ya giderken yakalanan üniversiteli kıza 6 yıl hapis

Bolu'da PKK'nın dağ kadrosuna katılmak üzere yola çıkan genç kız, polis tarafından yakalandı.

13.06.2017 - 15:05
  1. Haberler
  2. İç Haber

1

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, 14 Ekim 2014 tarihinde Bolu'dan İstanbul'a giden otobüsü durdurup Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Şinda Ayazgün'ü gözaltına aldı.

PKK'YA AİT DOKÜMANLAR, GÖRÜNTÜ VE FOTOĞRAFLAR ELE GEÇİRİLDİ

Üzerinde yapılan aramada terör örgütüne ait dokümanlar, flash bellek içerisinde terör örgütüne ait görüntü ve fotoğraflar ele geçirilen Ayazgün'ün, PKK'nın dağ kadrosuna katılmak amacıyla örgüt üyeleriyle buşulmak için İstanbul'a gitmek istediği ileri sürüldü.

6 YIL  3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Şinda Ayazgün, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından yargılandığı davada 11 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şinda Ayazgün, bugün görülen karar duruşmasına katılmadı.

Daha önceki duruşmalarda yaptığı savunmada suçlamaları kabul etmeyen ve İstanbul'a akrabalarının yanına gittiğini ileri süren Ayazgün'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

PKK'ya giderken yakalanan üniversiteli kıza 6 yıl hapis

İlginizi Çekebilir
Kahramanmaraş'ta 10 öğretmene FETÖ gözaltısı
Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen öğretmenlerden 10'u gözaltına alındı.
Terör propagandası yapan asker tutuklandı
Terör propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, askerlik görevini yaptığı komutanlıkta gözaltına alındı.
Van'da 3 PKK'lı öldürüldü
Çatak ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.
Polisle çatışan hırsız vurularak yaralı ele geçirildi
Ordu'da sabaha karşı bir fındık deposuna giren 3 şüpheli, polisin 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verince çatışma çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakkari'de teslim olan PKK'lıların itirafları

Hakkari'de teslim olan PKK'lıların itirafları

145
6,2'lik deprem sonrası İzmirlileri korkutan uyarı

6,2'lik deprem sonrası İzmirlileri korkutan uyarı

78
ABD ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşmanın detayları

ABD ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşmanın detayları

104
Tanju Çolak adliyeye sevk edildi

Tanju Çolak adliyeye sevk edildi

86
Ceylin'i kaçıranların ilk savunması

Ceylin'i kaçıranların ilk savunması

66
Fatih Altaylı'dan Arda Turan yorumu

Fatih Altaylı'dan Arda Turan yorumu

73
Süleyman Soylu'ya saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü

Süleyman Soylu'ya saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü

96
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM