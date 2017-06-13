PKK'ya giderken yakalanan üniversiteli kıza 6 yıl hapis

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, 14 Ekim 2014 tarihinde Bolu'dan İstanbul'a giden otobüsü durdurup Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Şinda Ayazgün'ü gözaltına aldı.

PKK'YA AİT DOKÜMANLAR, GÖRÜNTÜ VE FOTOĞRAFLAR ELE GEÇİRİLDİ

Üzerinde yapılan aramada terör örgütüne ait dokümanlar, flash bellek içerisinde terör örgütüne ait görüntü ve fotoğraflar ele geçirilen Ayazgün'ün, PKK'nın dağ kadrosuna katılmak amacıyla örgüt üyeleriyle buşulmak için İstanbul'a gitmek istediği ileri sürüldü.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Şinda Ayazgün, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından yargılandığı davada 11 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şinda Ayazgün, bugün görülen karar duruşmasına katılmadı.

Daha önceki duruşmalarda yaptığı savunmada suçlamaları kabul etmeyen ve İstanbul'a akrabalarının yanına gittiğini ileri süren Ayazgün'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.