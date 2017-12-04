PKK'ya götürmek için iş makinesi çaldılar

Geçen 28 Kasım Salı gecesi, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi yanında bulunan arazide park halindeyken çalınan bir iş makinesinin Diyarbakır'a götürülüp terör örgütü PKK'nın eylemlerinde kullanılacağı bilgisi üzerine polis harekete geçti.
İŞ MAKİNESİNE EL KONULDU
Ekipler, güvenlik ve MOBESE kameralarından belirledikleri iş makinesini, Kale İlçesi’nin Kömürhan Köprüsü kontrol noktasında durdurdu. İş makinesine el konulurken, M.Ş. ve K.Ü. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.