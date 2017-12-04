PKK'ya götürmek için iş makinesi çaldılar

Bulutların dikey olarak büyümesiyle oluşan elektrik yüklü fırtına bulutlarına verilen isme Kümülonimbus denir.

Muş’un Malazgirt ilçesinde düzenlenen etkinlikte, birçoğu köylerden gelen öğrenciler ilk kez jandarma ve polise ait zırhlı araçlara binerek tur attılar.

Malazgirtli çocuklar ilk kez zırhlı araçlara bindi

3

Swissotel neyi amaçlıyor, Kâbe'ye tepeden bakmak da ne

Müslümanların kutsal toprağında, Kâbe'nin estetikten yoksun çelik yığınlarıyla çevrilmesi, dahası gökdelenlerden Kâbe'ye tepeden bakılması İslam'ın hangi değeriyle örtüşüyor, bilen var mı?