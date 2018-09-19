PKK'ya hizmet eden belediyenin başkanını CHP savunuyor

2016 yılının haziran ayında, HDP'li Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Van Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (VASKİ) ait araçla terör saldırısı düzenlenmiş, araçta yakalanan teröristlerin belediye çalışanı olduğu ortaya çıkmıştı.

MÜHİMMATLAR BULUNMUŞTU

Yapılan aramada, 1 roketatar, 2 el bombası, 2 roketatar mühimmatı, 4 roketatar fişeği çok sayıda örgütsel doküman ve mühimmat ele geçirilmişti.

Yaşananların ardından kayyum atanan belediye HDP'nin elinden alınmış, terör örgütü PKK'ya değil halka hizmet edilmeye başlanmıştı.

CHP SAVUNMA YAPTI

Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Bekir Kaya'nın tutuklanmasını takip eden olayda, yargılama hala devam ederken, CHP, PKK'ya hizmet eden belediyenin başkanını savunmaya geçti.

"YERİNE KAYYUM ATANDI, ADİL OLMAYAN BİÇİMDE TUTUKLANDI"

Başta Sezgin Tanrıkulu olmak üzere tüm CHP'lilerin sosyal medyadan algı operasyonu devam ediyor.

Tanrıkulu, "Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Bekir Kaya; iyi ve disiplinli avukattı. Van’da dürüst, ağır deprem yıkımından sonra çok zor koşullarda başarılı başkanlık yaptı. Yerine kayyum atandı,adil olmayan biçimde tutuklandı, yargılandı,yargılanıyor. Tümü hukuksuzdur." ifadelerini kullandı.