taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.491
USD
4,8360
EURO
5,6574
ALTIN
193,41
PETR
75,0500

PKK'ya Karadeniz'de geçit yok

Giresun ve Gümüşhane kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar kapsamında son 1,5 ayda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu.

AA | 16.07.2018 - 12:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyonlarda, son 1,5 aylık dönemde, Giresun'un Güce ilçesinde 2, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde de 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

PKK'ya Karadeniz'de geçit yok

KIRMIZI KATEGORİDEKİ TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

Bu teröristler arasında Aranan Teröristler Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır ile gri kategorideki "Sorej" kod adlı Barış Coşkun da bulunuyor.

PKK'ya Karadeniz'de geçit yok

KARADENİZ AÇILIM GRUBUNA DARBE

Barış Coşkun Güce'de 31 Mayıs, Mehmet Yakışır da Kürtün kırsalında 14 Temmuz gecesi etkisiz hale getirilirken, güvenlik güçlerince örgütün Karadeniz açılım grubuna büyük darbe vuruldu.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Giresun ve Gümüşhane kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon devam ediyor.

PKK'ya Karadeniz'de geçit yok

Kobra tipi helikopterler ve İHA'ların hava, arama köpeklerinin de karadan destek verdiği operasyon geniş bir alanda yürütülüyor. Güvenlik güçleri, teröristlerin yakalanması için zorlu arazi şartlarında 24 saat esasına göre faaliyet gösteriyor.

PKK'ya Karadeniz'de geçit yok

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cü Hakan Şükür'ün 15 Temmuz paylaşımı

FETÖ'cü Hakan Şükür'ün 15 Temmuz paylaşımı

155
Mustafa Ceceli: Görüntüleri ben sızdırmadım

Mustafa Ceceli: Görüntüleri ben sızdırmadım

92
Sinem Gedik, Ahmet Hulusi'yi işaret etti

Sinem Gedik, Ahmet Hulusi'yi işaret etti

107
Hande Fırat 15 Temmuz yayınında duygusal anlar yaşadı

Hande Fırat 15 Temmuz yayınında duygusal anlar yaşadı

60
Süleyman Soylu'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Süleyman Soylu'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

52
Fransa'da zafer kutlamaları kontrolden çıktı

Fransa'da zafer kutlamaları kontrolden çıktı

83
ABD'de Gülen'i iadesi için uçak gezdirildi

ABD'de Gülen'i iadesi için uçak gezdirildi

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM