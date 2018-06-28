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PKK'ya karşı Kuzey Irak'ta 20 üs

TSK'nın Kuzey Irak’ta gerçekleştirdiği operasyon devam ediyor. Terör örgütü PKK’ya karşı süren operasyon kapsamında 20 geçici üs kuruldu.

Haber Merkezi | 28.06.2018 - 09:33..
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TSK'nın Kandil'de gerçekleştirdiği terör önleyici faaliyetler devam ediyor. 10 Mart tarihinden bu yana hız kesmeden devam eden operasyonlar kapsamında 20 üs inşa edildi.

Kandil dağlarının İran kesimlerinde oluşturulan üsler, PKK'yı da paniğe sevk etti.

PKK'ya karşı Kuzey Irak'ta 20 üs

PKK CAN ÇEKİŞİYOR

Kandil Dağı’nın çoğunlukla İran tarafında hareket ettikleri değerlendirilen örgütün sözde liderleri Murat Karayılan ve Cemil Bayık’ın şifreli telsiz konuşmaları da istihbarat birimleri tarafından kaydedildi.

İki ismin, örgütün ‘ön cephe’ olarak adlandırdığı yerlerdeki alt kademe teröristleri suçlayıp, tehdit ederek, “Gereken direnci gösteremiyorsunuz. Hiç direnemiyorsunuz. Çok sayıda mevzi kaybettik. Kandil düşerse, her şey biter” dedikleri tespit edildi.

PKK'ya karşı Kuzey Irak'ta 20 üs

GELİR KAPILARI KESİLDİ

Terör örgütünün kaçakçılık ve uyuşturucudan elde ettiği gelirler de TSK'nın bölgedeki faaliyetleri nedeniyle sekteye uğruyor. Gerek Suriye Gerek Irak bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlar terör örgütünün gelir kapılarını da ellerinden aldı.

Bölgedeki köylülerden toplanan sözde "yol ve hizmet vergisi" adı altında düzenli haraç toplayan örgütün, bu gelir kapısının da kapanmaya başladığı bildirildi.

PKK'ya karşı Kuzey Irak'ta 20 üs

PKK'YA DARBE

TSK'nın özellikle geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Şırnak ile Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen operaysonlar kapsamında 87 teröristi etkisiz hale getirmişti.

Operasyonlarda, 134 adet piyade tüfeği, 2 adet Milan tanksavar silahı, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 2 adet SA-18 füze, 8 adet RPG-7 roketatar, 9 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 7 adet Doçka uçaksavar makineli tüfek, 15 adet makineli tüfek gibi çok sayıda silah ele geçirilmişti. TSK, dün de Kuzey Irak’ta Sinat, Haftanin, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında PKK hedeflerinin imha edildiğini duyurdu.

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