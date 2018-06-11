PKK'ya katılım dibe vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği başarılı operasyonlar, terör örgütü PKK'ya katılımın da dibe vurmasına neden oldu.

Bölge halkının refah düzeyinin de yükselmesi dağa katılımın azalmasında etkili oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İhlas Holding’de Türkiye Gazetesi Yazı İşleri Toplantısı'nda örgüte katılımla ilgili grafikleri yayınladı.

30 YILIN EN DÜŞÜK RAKAMLARI

Grafiklerde, PKK'ya katılımın son 30 yılın en düşük seviyesinde olduğu ortaya kondu.

Grafikte, 2017 yılında 154 kişinin, 2018 yılında ise sadece 45 kişinin terör örgütüne katıldığı görüldü.

"KARAMOLLAOĞLU'NA ALLAH AKIL SAĞLIĞI VERSİN"

Terör suçundan tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için yapılan "serbest bırakın" çağrılarına da yanıt veren Bakan Süleyman Soylu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na çok şaşırdığını söyledi.

Bakan Soylu, "Karamollaoğlu'na Allah akıl sağlığı versin" dedi.

Demirtaş'ın elinde 53 kişinin kanının olduğunu belirten İçişleri Bakanı, 24 Haziran'da herkesin sevgi kelebeği olduğunu söyledi.

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