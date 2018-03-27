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PKK'ya katılmak isteyen Alman sınırda yakalandı

Şırnak Silopi'de Suriye'ye geçmek üzereyken sınırda gözaltına alınan Alman Patrick Kraicker tutuklandı. Kraicker, PYD/PKK saflarında savaşmak için Suriye'ye gitmeye çalıştığını itiraf etti.

AA | 27.03.2018 - 17:26..
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PKK'ya katılmak isteyen Alman sınırda yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki Patrick Kraicker, 14 Mart'ta Silopi ilçesinin sınır kesiminden Suriye'ye geçmek üzereyken güvenlik güçlerince askeri yasak bölgede yakalandı.

TERÖRİSTLERLE İRTİBAT HALİNDEYDİ

Patrick Kraicker'in üst aramasında, terör örgütü PYD/PKK'ya ait örgütsel fotoğraflar ve dijital materyaller ele geçirilirken, şüphelinin Suriye'deki teröristlerle irtibat halinde olduğu tespit edildi.

PKK SAFLARINA KATILMAK İÇİN GİTTİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Şırnak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde alınan ifadesinde, Alman ordusunda 4 yıl görev yaptığını dile getiren Kraicker, terör örgütü PYD/PKK saflarına katılmak için Suriye'ye gitmeye çalıştığını itiraf etti.

PKK'ya katılmak isteyen Alman sınırda yakalandı

DAHA ÖNCE 2 DEFA GİRİŞ YAPMIŞ

Yapılan incelemede, Patrick Kraicker'in daha önce 2 kez Türkiye'ye giriş yaptığı da belirlendi.

Kraicker, Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece, "terör örgütüne yardım ve yataklık" suçundan tutuklandı.

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