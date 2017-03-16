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PKK'ya MİT listesi veren FETÖ'cüye 20 yıl hapis istemi

Terör örgütü PKK'ya MİT ajanlarının listesini veren FETÖ'cü Cemal B. hakkında 20 yıl hapis istendi.

16.03.2017 - 10:33
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FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 19’u tutuklu 56 sanığın iddianamesi terör suçları savcılığınca hazırlandı. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen 72 sayfalık iddianame kabul edildi.

HESAP VERECEKLER

Aralarında örgütün eğitim imamı olan Cemal B.'nin de bulunduğu 19’u tutuklu 56 sanık önümüzdeki aylarda hakim karşısına çıkacak. Hazırlanan iddianamede Cemal B.'nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan ve bünyesinde 8 özel eğitim kurumu bulunan Yeşilırmak Kehkeşan Eğitim İşletmeleri A.Ş'ye bünyesindeki dershanelerde 2006 ile 2008 yılları arasında yöneticilik yaptığı yer aldı.

PKK'ya MİT listesi veren FETÖ'cüye 20 yıl hapis istemi

Ayrıca Cemal B.'nin yurtdışı çıkış kayıtlarının bulunduğu ve Bank Asya’yı kurtarmak için para yatırdığı da iddianamede anlatıldı.

KUZEY IRAK İMAMIYLA BAĞLANTISI

İddianamede şüphelinin Kuzey Irak imamı T.B. ile irtibatlı olduğu da ifade edildi. Örgüte bağlı çok şirkette görev alan Cemal B., Bursa’da da örgütsel toplantılara katılmış. 15 şikayetçinin yer aldığı iddianamede Cemal B. ve 55 sanık hakkında ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olma’ ve ‘terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet’ suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

KANDİL'E MİT LİSTESİ GÖTÜRDÜ

Geçtiğimiz ocak ayında tutuklanan Cemal B.'nin, PKK'ya sızan emniyet ve MİT görevlilerinin listesini FETÖ’nün sözde ‘Kuzey Irak bölge imamı’ T.B. ve ‘medya imamı’ ile Irak'ın kuzeyine giderek terör örgütü PKK yöneticilerine verdiği iddia edilmişti.

AYRI BİR DAVA DAHA AÇILACAK

Sanık Cemal B., bu suçtan ayrı olarak yargılanacak.

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