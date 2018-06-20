PKK'ya operasyonlar Kılıçdaroğlu'nun kafasını karıştırdı

Terörle mücadelede taarruz dönemine geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, örgüte Suriye ve Irak'ta üst üste ağır darbeler vurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla devam eden terörle mücadele operasyonları, muhalefet partilerinde bir takım rahatsızlıklara neden oldu.

MÜNBİÇ'E DESTEK

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk askerinin Afrin'e girmesine karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de Kandil'e yönelik operasyonun karşısında.

CHP Lideri, Münbiç operasyonu hakkında "Türkiye'ye yönelik tehditler konusunda ordumuzun önlem alması orada güvenliğimizi sağlaması önemli. Elbette destekleyeceğiz. Bundan daha doğal ne olabilir." diye konuştu.

KANDİL'E KARŞI ÇIKTI

Kandil'e yönelik düzenlenen operasyonu da değerlendiren Kılıçdaroğlu, 16 yıldır bölgeye operasyon yapılmadığını hatırlatarak şu an düzenlenen operasyonların farklı amaçlarının olduğunu söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kandil'de terörist olmadığını bölgeye boşuna operasyon yapıldığını söylemişti.

Örgütün elebaşlarından Murat Karayılan ise Kandil'deki varlıklarını koruduklarını açıklamıştı.