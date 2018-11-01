PKK’ya para topladı, Danimarka’ya kaçarken yakalandı

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Kocaeli'de bir köpek otobüse bindi

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1 Fahriye Evcen: Bebeğimizin cinsiyeti henüz belli değil 3.5 aylık hamile olan Fahriye Evcen ve eşi Burak Özçivit, birlikte romantik bir akşam yemeği yedi.

2 Cihangir İslam Meclis'te AK Partilileri hedef aldı CHP oylarıyla Meclis'e giren Saadet Partili vekil Cihangir İslam, Meclis'te AK Partililere

3 Son 24 saatte 19 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı Şırnak'ta 10, Diyarbakır'da 4, Batman'da 4 ve Gaziantep'te 1 olmak üzere 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

4 AKM'nin son hali havadan görüntülendi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) alanındaki çalışmalar fotoğraflandı.

5 Bakan Selçuk’tan öğrencilere ıslıklı cevap Balıkesir'de bir ortaokulun açılışına katılan Bakan Selçuk, kendisine ıslıkla destek olan çocuklara aynı şekilde cevap verdi.

6 Samsun'daki silahlı saldırıya 2 gözaltı Samsun’da silahlı saldırı olayına karışıp bir kişinin de parmağından yaralanmasına sebep oldukları iddia edilen 2 kişi polis tarafından yakalandı.