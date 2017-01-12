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PKK'ya sızanları deşifre eden FETÖ'cülere operasyon

Bursa merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda örgütün 'eğitim imamı' olan Cemal Bulut'un aralarında olduğu 27 kişi gözaltına alındı.

AA | 12.01.2017 - 11:31
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asd

Daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan ve bünyesinde 8 özel eğitim kurumu bulunan Yeşilırmak Kehkeşan Eğitim İşletmeleri A.Ş'ye yönelik soruşturma çerçevesinde 7 ilde 47 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

FETÖ'NÜN EĞİTİM İMAMI, PKK'YA SIZAN MİT AJANLARINI DEŞİFRE ETTİ

Soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalanan Cemal Bulut'un FETÖ/PDY'nin "eğitim imamı" olduğu, Bulut'un terör örgütü PKK'ya sızan emniyet ve MİT görevlilerinin listesini FETÖ'nün sözde "Kuzey Irak bölge imamı" T.B. ve "medya imamı" ile Kuzey Irak'a giderek terör örgütü PKK yöneticilerine verdikleri iddia edildi.

BYLOCK KULLANDI

Bu konuyla ilgili daha önce de ulusal basında haberlerin çıktığı, Bulut'un ayrıca örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öğrenildi. Bulut'un dışında şüphelilerden 3'ünün de "ByLock" kullandığı belirlendi.

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