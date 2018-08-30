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PKK’ya yardım ve yataklık eden 5 kişi yakalandı

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 7 işbirlikçiden 5’i operasyonla yakalandı.

İHA | 30.08.2018 - 12:25..
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PKK’ya yardım ve yataklık eden 5 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın dağ kadrosundan kente sızarak sansasyonel eylem yapma potansiyeli taşıyan teröristlere yardım ve yataklık eden örgüt yanlısı 7 iş birlikçiyi tespit etti.

6 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından Küçükçekmece, Esenyurt, Kartal, Esenler ve Güngören’in de aralarında olduğu 6 ilçede eş zamanlı operasyon düzenleyen terör polisi, iş birlikçilerden 5’ini yakalayarak gözaltına aldı.

PKK'LILARA BARINMA OLANAKLARI, LOJİSTİK İHTİYAÇLAR

Gözaltına alınan zanlılar, örgütün kırsal alanında faaliyet gösterdikten sonra İstanbul’a gelen PKK’lıların barınma olanakları ile lojistik ihtiyaçlarını karşılamak ve terör örgütünün propagandasını yapmakla suçlanıyor.

Yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürülürken, işbirlikçilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet tabanca, bu tabancalara ait 45 fişek, örgütsel içerikli kitap, gazete ve dijital malzeme ele geçirildi.

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