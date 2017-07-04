PKK'ya yazın da darbe vuruldu

Ülkenin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen, çocuk, genç ve yaşlı ayırt etmeksizin saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK mensuplarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli başta olmak üzere tüm güvenlik güçleri kararlı mücadelesini sürdürüyor.

PKK'YA GEÇİT YOK

Şehir merkezi ya da kırsal demeden gece gündüz PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalan güvenlik güçleri, örgüte yönelik yaz ayında da yoğun operasyonlar gerçekleştirdi.

Kış ve bahar aylarında kırsalı PKK'ya dar eden güvenlik güçleri, yaz döneminde de kararlılıkla yürütülen operasyonlarla bölücü terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurdu.

270 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, terör örgütü PKK mensuplarının 1-30 Haziran'daki saldırılarında 23 güvenlik görevlisi şehit oldu. Bir öğretmenin yaşamını yitirdiği terör saldırılarında, 2 kişi yaralandı. Operasyon ve terör saldırılarında yaralanan 48 güvenlik görevlisi tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzuruna yönelik hain saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'ya yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi. Haziran ayında yurt içi ve dışındaki operasyonlarda 270 teröristi etkisiz hale getirildi.

118 MAĞARA İMHA EDİLDİ

Güvenlik güçlerince ülke genelinde haziranda düzenlenen operasyonlarda, bir tanksavar füzesi, 15 roketatar, 14 makineli tüfek, 2 havan, 118 piyade tüfeği, 6 keskin nişancı tüfeği, 40 av tüfeği ve 480 el bombası ele geçirildi, 74 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Ayrıca 4 bin 640 kilogram amonyum nitrat, 680 tüp, 44 havan mühimmatı, 798 roketatar mühimmatı, 60 bombaatar mühimmatı, 10 mayın, 30 bin 900 silah mühimmatı ile patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda kablo ve fünye ele geçirildi. Terör örgütü mensuplarınca kullanılan 118 sığınak, barınak, mağara ve depo da kullanılamaz hale getirildi.

MEHMETÇİK KATO DAĞI'NDA DESTAN YAZIYOR

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir komutasında 19 Nisan'da terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon haziranda da devam etti.

Operasyonda, 782 muhtelif tipte silah, 422 bin 477 mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile 80 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Kato Dağı'nda tespit edilen mağara sayısı 112'ye ulaştı.