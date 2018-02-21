Plajın kum kaybını önlemek için havlu yasaklanacak

Akdeniz'de bulunan İtalyan adası Sardinya'da La Pelosa plajı beyaz kumlarıyla meşhur.

Ancak gerek deniz suyunun çekmesi gerekse kalabalığın etkisiyle plajda kum yoğunluğu azalmaya başlayınca plajın bağlı olduğu belediye Stintino, çözüm arayışına girdi.

HAVLULAR KUM DÜŞMANI İLAN EDİLDİ

Belediye Başkanı Antonio Diana, bunun öylesine ortaya atılmış bir çözüm önerisi olmadığını uzmanların araştırma sonuçlarına dayandırıldığını belirterek ıslanan havluların çok daha fazla kum tuttuğunu ve kumun böylece plaj dışına taşındığını savundu. Havluların yanı sıra, çantalar ve benzeri eşyalarla da istemsizce kumun götürüldüğünü söyledi. Elbette tek suçlu havlular değil bilinçli şekilde kum hırsızları da mevcut.

"MAYOYA KAÇAN KUMLAR..."

Karşılabileceği kapasite günlük bin 500 olan plaja 5 bin kişi gelmesi de kum kaybında bir etken. Plajın müdavimleri kararı eleştirirken Twitter'da "Mayonuza kaçan kumları da iade etmelisiniz" gibi kaba tepkiler verildi.