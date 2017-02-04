taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.390
USD
3,6954
EURO
3,9849
ALTIN
145,00
PETR
56,7500

Plaka tanıma sistemi ilk meyvesini Ankara'da verdi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın getirdiği, AVM otoparkları için otomatik plaka tanıma sistemi şartı, Ankara Oran'da ilk kez başlatıldı.

04.02.2017 - 04:20
  1. Haberler
  2. İç Haber

Plaka tanıma sistemi ilk meyvesini Ankara'da verdi

Habertrük'ün haberine göre bir AVM’ye kurulan otomatik plaka tanıma sistemi ile otoparka giren tüm araçların plakası otomatik algılanarak sisteme aktarılıyor. Emniyet de AVM’ye şüpheli ve aranan araçların plakasını bildiriyor. Eskiden gözle yapılan plaka kontrolü, bu sistemle otomatik olarak gerçekleşiyor.

Emniyetten gelen şüpheli plakalar, AVM’nin plaka tanıma sisteminde kara listeye kaydediliyor. Bu plakalardan birine sahip araç AVM’ye girdiğinde, sistem kırmızı alarm veriyor.

HIRSIZ YAKALANDI

Sistemin kurulduğu One Tower AVM’nin genel müdürü Ferhat Bank, uygulamanın ilk meyvesini geçen hafta verdiğini anlattı. Plaka tanıma sisteminin hırsızlıktan aranan bir aracı tespit ettiğini ve şüpheliyi emniyete teslim ettiklerini söyleyen Bank, “Sistem yakında emniyete doğrudan bağlanacak. Bunun için emniyetin yapacağı teknik çalışmayı bekliyoruz” dedi.

Güvenlik tedbirlerini daha da sıkılaştırdıklarını belirten Bank, x-ray sayısını artırarak ana kapılar dışında dükkân ve kafelerden AVM’ye girişleri de önlediklerini ifade etti.

ANLIK PAYLAŞIM YAPILACAK

Yılbaşında yayımlanan Alışveriş Merkezleri Yönetmeliği’ne göre, AVM’lerde araçla giriş-çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına AVM yönetimi tarafından plaka tanıma sistemi kurulması ve işletilmesi sağlanacak. Bu sistemden elde edilen veriler, kolluk birimleri ile anlık olarak paylaşılacak.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yılmaz Özdil: Hayır oyları açık ara önde

Yılmaz Özdil: Hayır oyları açık ara önde

313
ABD ve İran'dan karşılıklı yaptırım kararları

ABD ve İran'dan karşılıklı yaptırım kararları

32
Almanya kaçan FETÖ'cüleri Türkiye'ye vermemekte ısrarlı

Almanya kaçan FETÖ'cüleri Türkiye'ye vermemekte ısrarlı

53
Rusya'da uyuşturucu bağımlısı 13 yaşındaki kızı rehin aldı

Rusya'da uyuşturucu bağımlısı 13 yaşındaki kızı rehin aldı

5
Esenyurt'ta polise silahlı saldırı

Esenyurt'ta polise silahlı saldırı

4
Suriye ordusu Türkmendağı'na saldırdı

Suriye ordusu Türkmendağı'na saldırdı

5
Tahliye edilen Ahmet Türk Mardin’de

Tahliye edilen Ahmet Türk Mardin’de

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM