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Plakasını gizleyen kamyon şoförü FSM'den kaçak geçti

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yerine plakasını gizleyerek FSM'den kaçak geçen kamyon şoförü, başka bir sürücünün kamerasına takıldı..

14.01.2017 - 14:11
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılmasının ardından ağır tonajlı kamyon, otobüs ve TIR’ların Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nden geçişleri yasaklanmış, kaçak geçişlere karşı da 500 lira ceza konulmuştu.

PLAKASINI GİZLEYİP FSM'DEN GEÇTİ

Ancak bazı sürücüler, bu cezaya rağmen FSM'den geçmeye devam ediyor.. Bunun en son örneği, WhatsApp ihbar hattımıza bir okuyucumuzun çekip gönderdiği video oldu. Plakasını gizleyen "uyanık" bir kamyon şoförünün FSM Köprüsü'nden geçtiği anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı:

Plakasını gizleyen kamyon şoförü FSM'den kaçak geçti VİDEO

Siz de şikayetçi olduğunuz durumların ilgili kurumlara ses olmasını istiyorsanız Ensonhaber WhatsApp İhbar Hattı'ndan bize ulaşabilirsiniz.. (Ensonhaber WhatsApp İhbar Hattı: 0533 378 20 00)Plakasını gizleyen kamyon şoförü FSM'den kaçak geçti

Plakasını gizleyen kamyon şoförü FSM'den kaçak geçti

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