Plakasız otomobille drift atıp kaçan sürücüye rekor ceza

Manavgat Sanayi Sitesi Barbaros Caddesi girişinde gerçekleştirilen kontrollerde ön ve arka plakaları sökülmüş, drift atarak trafiği ve çevredekileri tehlikeye düşüren otomobil sürücüsü, trafik polisinin dur ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçtı.

20 DAKİKA SONRA YAKALANDI

Trafik ekipleri 20 dakikalık kovalamacanın ardından kaçan otomobili Sanayi Sitesi içerisinde bir oto boyacıda ele geçirdi.

Araç sürücüsü A.S.E. saklandığı yerde yakalanırken, aracın plakaları otomobilin bagajında bulundu.

7 BİN 969 TL CEZA KESİLDİ

07 JN 985 plakalı otomobilin sürücüsü A.S.E.’ye 2918 sayılı karayolları trafik kanunun 67/1d (drift atmak) maddesince 5 bin TL, 32/3 gürültü çıkaran araçları kullanmak maddesince bin 2 TL, 23/4 aracın tescil plakasının sökülü halde araç kullanmak maddesince bin 694 TL olmak üzere 7 bin 969 TL para cezası uygulandı.

SÜRÜCÜ PSİKOLOĞA SEVK EDİLDİ

Otomobil 2918 sayılı trafik kanununa göre 60 gün trafikten men edilerek yediemine çekilirken sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Psikoloğa sevk edilen araç sürücüsü psikoteknik değerlendirmenin ardından psikoloğun vereceği sürücü olabilir raporuna tabi tutulduktan sonra raporun olumlu olması halinde 30 gün sonra ehliyetini alabilecek.