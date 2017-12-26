Planeteryum nedir

Gökyüzü, uzay ve evren çocukluğumuzdan beri hep ilgi çekici bir alan olmuştur. Belki de bir çoğumuz astronot olmayı kafaya koymuş, ancak yıllar geçtikçe ne kadar da uzak bir hayal olduğu görülerek vazgeçilmiştir. Her ne astronotluk hayal olsa da uzay merakı kimileri için zamanla hobi haline gelmiş ve araştırmalar okumalar ve incelemeler yapılmıştır.

İncelemeler için yeryüzündeki en güzel yerler rasathaneler ve planeteryumlardır. Planeteryumlar özetle uzayın simülasyonu olup devasa bir alanda gökkubbeyi canlandıran sistemlerdir.

PLANETERYUM'UN ÖZELLİKLERİ

Planeteryumlar genelde kubbei ve yuvarlak bir yapıda olur. Bu yapılarda bir projetör/yansıtıcı içinde barındırdığı görüntüyü kubeye yansıtır vebir nevi gökyüzünün manzarasını kubbede, "sanal bir gökyüzü" halinde gösterir.

Planeteryumların Kubbe biçiminde olmasının sebebi uzay boşluğundaki hareketlerin gerçekçi bir şekilde simüle edilebilmesini sağlamasıdır. Kullanılan görüntüler optik ve elektro-mekanik birçok teknolojik araç kullanılarak elde edilebilir. Bu sistemler, dünyanın herhangi bir noktasından geçmişte, gelecekte veya bulunulan anda görülebilecek gökyüzünü görüntüleyebilirler.

PLANETERYUMU KULLANIM ALANLARI

Planeteryumlar her ne kadar uzay temalı olarak hizmet verse de yeni nesil dijital yansıtıcılar bunların farklı alanlarda kullanımını sağlayabilmektedir. Örneğin Rönesans sanatçılarının eserlerinden, kan damarlarında yolculuğa, vücut hücrelerinde geziden sinir sisteminin tanıtılmasına kadar çok çeşitli konularda gösteriler sunmaktadır.

Bu açıdan bakıldığında çağdaş bir yıldızevi sanattan bilime her konunun sunulabildiği bir gösteri ortamıdır.