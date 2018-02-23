Sultanbeyli’de seyir halinde olan kamyonetin kapalı kasasının üst kısmına güvenlik önlemi alınmadan kontrolsüz bir şekilde yüklenen plastik boru, yürekleri ağızlara getirdi.

SANİYELERLE KURTULDU

Plastik borunun kamyonetin hareketi nedeniyle sarkmaya başladığını gören başka bir sürücü, cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Tam bu sırada park halindeki aracına binmeye çalışan bir kişi kamyonetin üzerindeki plastik borunun düştüğünü son anda fark ederek bir adım geri atıp ölümden döndü.

Plastik borunun altında kalmaktan son anda kurtuldu ViDEO