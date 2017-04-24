Plastik yiyen petek güvesi larvaları atıkları imha edecek

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, İspanyol bilim kadını ve amatör arıcı Federica Bertocchini, bahçesindeki bal peteklerinde bir grup istilacı güve larvasını bir torbaya koyup kenara kaldırdığında güvelerin plastik poşeti yiyerek parçalayabildiklerini fark etti.

Tesadüf eseri yapılan keşfi sınamak üzere İngiltere'nin Cambridge Üniversitesinden bilim adamlarıyla birlikte "Galleria mellonella" adlı verilen tür üzerinde deneyler gerçekleştiren İspanya Ulusal Araştırma Konseyi üyesi Bertocchini, 100 güve larvasının 12 saat gibi kısa bir sürede 92 miligram polietilen tüketebildiğini gözlemledi.

PLASTİK ATIKLA MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Plastik şişe, poşet, film ve jeo-membran denilen yapı malzemesi katmanların üretiminde kullanılan ve dünyada yılda 80 milyon ton üretilen polietilenin, plastik atık kirliliğine yol açan en önemli malzeme olduğuna dikkat çeken araştırmacılar, plastik atıklarla mücadelede güve larvalarından yaralanabileceğine dikkati çekti.

Petek güvesi lavralarının plastiği, bal peteklerini sindirmek için kullandığı aynı enzimlerle parçaladığını vurgulayan bilim adamları, bu enzimlere ait genlerin E coli gibi bakterilere veya su altı bitki planktonlarına aktarılarak okyanuslardaki, akarsulardaki ve katı atık sahalarındaki plastiğin ayrıştırılmasında kullanılabileceğini kaydetti.

Araştırmanın bulguları "Current Biology" dergisinde yayımlandı.