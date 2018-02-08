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Platonik aşk engelli Abbas'a 12 kitap yazdırdı

Batman’da okuma yazma bilmeyen yüzde 100 bedensel engelli Abbas Karabulut, aşık olunca tüm engelleri aşıp okuma yazmayı öğrendi.

İHA | 08.02.2018 - 09:28..
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Batman’da boynundan aşağısı tutmayan yüzde 100 bedensel engelli Abbas Karabulut’un (32) hayatı, yıllar önce bir kadına platonik bir şekilde aşık olmasıyla değişti.

6 haneli bir mezrada büyüyen ve hiç okula gitmeyen Karabulut, aşık olduktan sonra sevdalandığı kadına duygularını dile getirmek için arkadaşlarından okuma yazma öğrendi. Daha sonra bir sözlük de temin eden Karabulut, kendi çabalarıyla İngilizce öğrendi.

Platonik aşk engelli Abbas'a 12 kitap yazdırdı

KİTABI BASILMAYA HAZIR

Platonik aşkı nedeniyle kitap yazma hevesi başlayan Karabulut, birii İngilizce olmak üzere 12 kitap yazdı. Düşüncelerini bedensel engeli nedeniyle çevresindekilerin aracılığıyla dijital ortama aktaran Karabulut, son kitabı “Göçebe Şair”in basılmaya hazır olduğunu belirtti.

Platonik aşk engelli Abbas'a 12 kitap yazdırdı

"ASIL ENGELLİ DEDİKLERİMİZ BEDENSEL ENGELLİLER DEĞİL, İMKAN TANIMAYAN KİŞİLERDİR"

Birine sevdalandığını ve bu nedenle aşk üzerine şiirler ve türküler yazdığını anlatan Karabulut, “Müziklerimiz de var, kitap çalışmalarımız da var. Bunların hepsi bir aşkla başladı. Sonrasında da yazdıkça ilerledi. Kitaplarımı aşk ve barış üzerine yazıyorum. Milletimizi bağdaştırıcı bir gaye ile yazıyorum. Düşüncelerimi ben söylüyorum yanımdaki arkadaşlar, komşularımız ya da akrabalarım kağıda döküyor. Sonra kitap haline getiriyorum ve bastırıyorum. Asıl engelli dediklerimiz bedensel engelliler değildir. İmkan tanımayan kişiler engelli oluyor. Engelliler hakkında tabii ki çok eksikliklerimiz var. Bu konuda yetkililerimizden engelli vatandaşlarımıza daha çok imkanlar ve hizmetler sağlanmasını talep ediyorum.” dedi.

Platonik aşk engelli Abbas'a 12 kitap yazdırdı

Manevi değerlere ilişkin bir dernek açmak istediğini de dile getiren Karabulut, “Manevi Değerlerimizi Koruma ve Yaşatma Derneğini açmak için çalışmalarımız var.” diye konuştu.

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