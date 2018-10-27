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Plazanın çatısından atladı, AVM'nin çatışına düştü

Konya'da 42 katlı bir plazanın en üst katındaki restorandan atladığı öne sürülen genç, bitişikteki alışveriş merkezinin çatısına düştü.

DHA | 27.10.2018 - 16:33..
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Konya'nın Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi üzerinde bulunan 42 katlı bir plazada meydana gelen olayda, plazanın en üst katında bulunan restoranın teras kısmına çıkan, 20'li yaşlardaki bir erkek, kendisini boşluğu bıraktı.

AĞIR YARALANDI

Plazanın hemen bitişiğindeki alışveriş merkezinin yemek bölümünün çatısına düşen genç, ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Plazanın çatısından atladı, AVM'nin çatışına düştü

İTFAİYE TAVANI KIRDI

İtfaiye ekipleri kartonpiyer tabaka üzerine düşen ve hareket etmekte zorluk çeken genci kurtarmak için tavanı kırdı. Daha sonra sedyeye alınıp, iple aşağıya sarkıtılan genç, ambulansa alındı.

Plazanın çatısından atladı, AVM'nin çatışına düştü

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin durumunun ağır olduğu belirtilirken, olayla ilgil soruşturma başlatıldı.

Plazanın çatısından atladı, AVM'nin çatışına düştü

Plazanın çatısından atladı, AVM'nin çatışına düştü

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