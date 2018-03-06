Plogging nedir

Sosyal medyada son zamanlarda oldukça fazlaca karşımıza çıkmakta olan bir aktivite var. İsmine plogging denen bu aktivite, hem koşarak spor yapma, hem de çevre temizliğine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bir duyarlılık projesidir.

ÇÖP POŞETİYLE KOŞU

Plogging'de esas mantık, bir yandan spor yaparken, bir yandan da parkur üzerinde yer alan çöpleri toplama mantığına dayanıyor. Kimi sporcular ellerinde çöp poşetiyle koşular gerçekleştirirken, bazılarıysa çöpleri üzerlerinde taşıyarak duyarlılık oluşturuyor.

Bu aktivite sosyal medyada son zamanların en çok paylaşılan etiketlerinden biri olurken, aynı zamanda bir akım haline gelen bu uygulama çokca kişi tarafından gerçekleştiriliyor.

ÇÖP TOPLAMA YARIŞI

Plogging için yorum yapan kullanıcılar, bu uygulamanın tıpkı ALS Challenge gibi bir sosyal duyarlılık projesi olduğuna dikkat çekerken, grup halinde de gerçekleştirilen bu aktivite de kimin daha çok çöp topladığına bakılarak rekabet ortamı oluşturuluyor ve işin içine biraz eğlence katılıyor.