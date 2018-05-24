Plüton'un oluşumuna ilişkin yeni iddia

Güneybatı Araştırma Enstitüsünden (SwRI) bilim adamları, Plüton ve 67P/Churyumov-Gerasimenko kuyruklu yıldızı arasında önemli benzerlikler olduğuna dikkati çekti.

"KUYRUKLU YILDIZLARIN BİRLEŞMESİYLE OLUŞTU"

SwRI'nın Uzay Bilimi ve Mühendislik Bölümünden kimyager Christopher Glein, yaptığı açıklamada, kimyasal bileşimi ve görüntüsü ele alındığında, Plüton'un milyonlarca kuyruklu yıldızın zaman içerisinde bir araya gelmesiyle oluştuğu sonucuna vardıklarını söyledi.

1930'DA KEŞFEDİLDİ

Güneş Sistemi'nin en dışında yer alan ve trilyonlarca kuyruklu yıldızla gök taşına ev sahipliği yapan Kuiper Kuşağı'nda yer alan Plüton, 1930'da keşfedilmişti.

Plüton'un taş ve buzdan oluştuğu düşünülüyordu.