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Plüton'un yüzeyinde yeni keşifler yapıldı

Cüce Gecegen olarak bilinen Plüton'un yüzeyinde metan kumulları keşfedildi.

AA | 01.06.2018 - 18:43..
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  2. Dünya

Sonuçları Science dergisinde yayımlanan araştırma, uzak cüce gezegenin sanıldığından daha dinamik olduğunu gözler önüne serdi.

Plymouth Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırma sırasında, ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA) New Horizons (Yeni Ufuklar) misyonunda çekilen görüntüler incelendi.

400 METRE-1 KM ARAYLA GÖRÜLDÜ

Bilim adamları, Plüton'da Sputnik Planitia adıyla bilinen ovanın bazı kesimlerinde kumula benzer yapılar bulunduğunu gördü ve 400 metre ila 1 kilometre arayla görülen bu kumulların, metan buzunun 200-300 mikrometre çapındaki partiküllerinden oluştuğu sonucuna vardı.

Plüton'un yüzeyinde yeni keşifler yapıldı


SU BUZUL DAĞLARININ YAKININDA YER ALIYOR

Kumulların, 5 kilometre yüksekliğindeki su buzul dağlarının yakınında yer aldığı belirtildi. Keşifle Plüton'un, Dünya, Mars, Venüs, Satürn'ün uydusu Titan, hatta 67P kuyruklu yıldızı gibi kumullara ev sahipliği yapan gök cisimleri arasında yer aldığı ifade edildi.


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