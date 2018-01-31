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PÖH ve JÖH Afrin'de bir araya geldi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın 12. gününde meskûn mahal hazırlığı başladı.

İHA | 31.01.2018 - 11:51..
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PÖH ve JÖH Afrin'de bir araya geldi

Özgür Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco’nun stratejik öneme sahip olan 915 numaralı noktası ve etrafındaki tepelerin kontrolü ele geçirildi.

TERÖRİSTLER KAÇTI

Afrin’i çevreleyen tepelerde büyük ölçüde kontrolün sağlanmasının ardından teröristler mevzileri bırakarak şehir merkezine kaçtı.

PÖH VE JÖH BİR ARADA

Bu nedenle Raco beldesindeki ilk meskûn mahal operasyonları için hazırlık yapılırken, PÖH ve JÖH ekipleri de Afrin'deki özel birliklere katıldı.

İç bölgelere kaçan teröristlerin bulunduğu mevziler de gün boyunca havadan ve karadan bombalanıyor.

PÖH ve JÖH Afrin'de bir araya geldi

(Fotoğraflar Nusaybin'deki operasyondan)

PÖH ve JÖH Afrin'de bir araya geldi

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