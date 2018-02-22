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PÖH'ler Afrin'e uğurlanıyor

Polis Özel Harekatçılar, üniformalarının üzerine Göktürkçe "Türk" yazılı, bozkurtlu armaları taktı. Afrin'in merkezine girmek için sınıra sevk ediliyorlar.

AA | 22.02.2018 - 14:01..
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PÖH'ler Afrin'e uğurlanıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Afrin'e gidecek Polis Özel Harekat (PÖH) timleri Türkiye'nin pek çok şehrinden Afrin sınırına kaydırılmaya başlandı.

PÖH'ler Şanlıurfa'dan Afrin'e uğurlandı VİDEO

GÖKTÜRKÇE ARMALAR TAKILDI

Şanlıurfa'daki uğurlama terörinde PÖH'lerin üniformalarının üzerindeki Göktürkçe "Türk" yazılı, bozkurtlu armalar dikkat çekti.

PÖH'ler Afrin'e uğurlanıyor

HDP'Lİ VEKİLLERİ ÇILDIRTAN ARMA

Mehmetçiklerin üniformalarındaki bu armalar geçtiğimiz yıl HDP'li vekilleri rahatsız etmiş, yasaklanması istenmişti.

Özel harekat polisleri dualarla Afrin'e uğurlandı -ANKARA

HDP'Lİ VEKİL SORDU: NEDEN KULLANILIYOR?

HDP'li Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, “Milli Savunma Bakanı'na aşırı milliyetçi semboller kullanan güvenlik güçlerine ilişkin sorular” başlığıyla şu soruları sormuştu:

PÖH'ler Afrin'e uğurlanıyor

"Aşırı milliyetçi grupların kullandığı arma ve sembollerin kolluk kuvvetleri arasında yaygın şekilde kullanımının sebebi nedir?

İdeolojik sembol, bayrak ve işaretlerin kullanımı serbest midir?"

PÖH'ler Afrin'e uğurlanıyor


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