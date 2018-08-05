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PÖH'lerden Eski Ordu Marşı

Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezinden 338 özel harekat polisi mezun oldu.

İHA | 05.08.2018 - 12:37..
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PÖH'lerden Eski Ordu Marşı

EY ŞANLI ORDU EY ŞANLI ASKER...

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninin ardından PÖH'ler Eski Ordu Marşı'yla alanı inletti.

PÖH'lerden tüyleri diken diken eden mezuniyet töreni

Polisler birlikte mezun oldukları arkadaşları ve eğitim veren hocalarıyla birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.

PÖH'lerden Eski Ordu Marşı

ESKİ ORDU MARŞI

Ey şanlı ordu,ey şanlı asker

Haydi gazanfer, umman-ı safter

Bir elde kalkan, bir elde hançer

Serhadde doğru ey şanlı asker.

Deryada olsa herşey muzaffer

Dillerde tekbir, Allahü ekber

Allahü ekber, Allahü ekber

Ordumuz olsun daim muzaffer.

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