PÖH'lerden Eski Ordu Marşı

Haluk Levent, veganları kızdıracak sözler söyledi: "Allah'ım bana kurban eti vermiş, ne veganı"

5

Evanjelistlerden Trump'a destek ayini

ABD Başkanı Trump, başkan olmadan önce Evanjelistlerin New York'taki tapınağında, yanında Hristiyan kadın bir vaiz ile hahamın seçimi kazanması için ettiği dua ritüeline katılmıştı.