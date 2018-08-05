PÖH'lerden Eski Ordu Marşı

EY ŞANLI ORDU EY ŞANLI ASKER...
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninin ardından PÖH'ler Eski Ordu Marşı'yla alanı inletti.
PÖH'lerden tüyleri diken diken eden mezuniyet töreni
Polisler birlikte mezun oldukları arkadaşları ve eğitim veren hocalarıyla birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.
ESKİ ORDU MARŞI
Ey şanlı ordu,ey şanlı asker
Haydi gazanfer, umman-ı safter
Bir elde kalkan, bir elde hançer
Serhadde doğru ey şanlı asker.
Deryada olsa herşey muzaffer
Dillerde tekbir, Allahü ekber
Allahü ekber, Allahü ekber
Ordumuz olsun daim muzaffer.