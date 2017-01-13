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PÖH'ten gerçeği aratmayan tatbikat

Trabzon'da, İl Emniyet Müdürlüğünce valiliğe bombalı araçla saldırı tatbikatı gerçekleştirildi.

13.01.2017 - 16:34
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Tatbikat senaryosu gereği, telsiz aracılığı ile tüm ekiplere valilik binasına gri renkli bir araçla bombalı saldırı yapılacağının bildirilmesi üzerine başta özel harekat ekipleri olmak üzere tüm birimler güvenlik önlemi aldı.

PÖH'ten gerçeği aratmayan tatbikat

BOMBALI ARAÇLI TATBİKAT

Valilik çevresinin yaya trafiğine kapatılmasının ardından bölgeye özel harekat ekipleri ile keskin nişancılar geldi.

PÖH'ten gerçeği aratmayan tatbikat

Özel harekat ekiplerinin kullandığı "ejder" olarak bilinen zırhlı aracının da katıldığı tatbikatta, söz konusu bombalı aracın Soğuksu kavşağında ekiplerce yakalandığı bilgisi telsizden duyuruldu.

PÖH'ten gerçeği aratmayan tatbikat

PÖH'ten gerçeği aratmayan tatbikat

PÖH'ten gerçeği aratmayan tatbikat

PÖH'ten gerçeği aratmayan tatbikat

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