Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılması: 46 gözaltı kararı

ABD, lösemi hastası olan vatandaşı Maziar Haşimi’ye kemik iliği nakli için İran’da yaşayan kardeşi Kamiar Haşimi’ye vize kolaylığı sundu.

Ermenistan Savunma Bakanı Vigen Sarkisyan, iki Yunan askerinin Türkiye tarafından en kısa zamanda serbest bırakılması konusunda Atina’ya desteklerini ifade ettiklerini belirtti.

Siyasi hayatındaki 50 yılın sonunda sol duyusu olduğunu keşfeden Temel Karamollaoğlu sıkılmış yumruk pozları veriyor ama ittifak kurduğu grupların tokadını yemesi yakındır.

1 Siirt'te 6 korucu şehit oldu Ormanardı üs bölgesine PKK'lı teröristler saldırdı. Saldırıda 6 korucu şehit oldu, 3 korucu ve 4 asker yaralandı.

2 YPG'nin Fransa bize destek için asker gönderecek yalanı Macron'un Suriyeli Arap ve Kürt gruplarla yaptığı görüşme sonrası YPG tarafından 'Fransa Menbiç'e asker gönderecek' yalanı servis edildi.

3 Skenderbeu'ya şikeden 10 yıl men cezası verildi UEFA, 50'den fazla maçta şike yaptığı belirlenen Arnavutluk ekibi Skenderbeu'yu 10 yıl Avrupa'dan men etti.

4 Iğdır'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 ölü Iğdır'da yabancı uyruklu göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı. 17 kişinin hayatını kaybettiği ve 38 kişinin de yaralandığı belirtildi.

5 Tesla 123 bin aracını geri çağırdı Tesla, Model S araçlarında görülen direksiyon sorunu nedeniyle 123 bin aracını geri çağırdığını açıklandı.

6 ABD'de halk veri sızıntılarından korkuyor 327 milyon nüfuslu Amerika'da 150 milyon kişiyi etkileyen bir veri sızıntısı yaşandı. Giderek artış gösteren veri sızıntılarının engellenememesinden dolayı halk şikayete başladı.