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Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılması: 46 gözaltı kararı

2012'deki Polis Akademisi sınavı sorularına ulaşarak akademiye yerleşen 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, hakkından işlem yapılmayan FETÖ üyesi kalmadı.

AA | 30.03.2018 - 09:18..
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2012'deki Polis Akademisi giriş sınavında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek, örgüt üyelerine verdikleri tespiti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 46 kişi hakkında daha gözaltı kararı alındı.

24 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Savcılığın talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 24 ilde operasyon başlattı.

Savcılık açıklamasında, şüphelilerden birinin halen tutuklu olduğu, gözaltı kararı verilen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

269 ŞÜPHELİ HAKKIND İŞLEM YAPILDI

2012'de Polis Akademisi giriş sınavındaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında toplam 269 şüphelinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, bu son kararla hakkında işlem yapılmayan örgüt üyesi kalmadığı bildirildi.

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