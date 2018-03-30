Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılması: 46 gözaltı kararı

2012'deki Polis Akademisi giriş sınavında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek, örgüt üyelerine verdikleri tespiti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 46 kişi hakkında daha gözaltı kararı alındı.
24 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ
Savcılığın talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 24 ilde operasyon başlattı.
Savcılık açıklamasında, şüphelilerden birinin halen tutuklu olduğu, gözaltı kararı verilen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
269 ŞÜPHELİ HAKKIND İŞLEM YAPILDI
2012'de Polis Akademisi giriş sınavındaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında toplam 269 şüphelinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, bu son kararla hakkında işlem yapılmayan örgüt üyesi kalmadığı bildirildi.