taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6442
Euro
6.49805
Altın
1225.91
Borsa
96454.57
Gram Altın
222.516

Polis akü hırsızlarına savaş açtı

Tekirdağ'da polis ekipleri hurdacılarla koordineli çalışınca akü hırsızları yakayı ele verdi. Çok sayıda akü ele geçirilirken 20 yıl 61 ay ve 5 yıl 21 ay kesinleşmiş cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

İHA | 20.10.2018 - 00:53..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Tekirdağ genelinde son günlerde artan akü hırsızlığı nedeniyle polis ekiplerince kentte faaliyet gösteren hurdacıları bilgilendirme faaliyetleri yapılarak olumsuzluklara karşı irtibat numaraları bırakıldı.

Polis akü hırsızlarına savaş açtı


5 YIL 21 AY KESİLMİŞ CEZASI VAR

Bahse konu araç polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Polisin ‘Dur’ ihtarlarına uymayarak kaçan araç kovalamaca sonucunda eski bölge trafik kavşağında sıkıştırılarak durduruldu. Aracın içinden S.S. ve T.O. isimli iki şahıs yakalandı.

Araç içerisinde bulunan S.S.’nin yapılan GBT sorgulamasında 8 farklı suçtan arandığı ve 20 yıl 61 ay kesilmiş cezasının olduğu, T.O.’nun yapılan GBT sorgulamasında ise 8 farklı suçtan arandığı ve 5 yıl 21 ay kesilmiş cezasının olduğu tespit edildi.

Ayrıca yakalandıkları arabada yapılan aramada suç işlerken kullandıkları pense, kurbağacık gibi malzemelerin yanında çalmış oldukları 2 adet kamyon, 2 adet kamyonet ve 6 adet otomobile ait akü ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak gerekli soruşturmalar başlatıldı.

Polis akü hırsızlarına savaş açtı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın öldüğünü duyurdu

Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın öldüğünü duyurdu

81
Almanya Suudi Arabistan'a silah satışında gaza bastı

Almanya Suudi Arabistan'a silah satışında gaza bastı

25
Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadına saldırı

Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadına saldırı

21
Erdoğan ve Kral Selman telefonda görüştü

Erdoğan ve Kral Selman telefonda görüştü

20
Diyarbakır'da 400 polisle asayiş uygulaması

Diyarbakır'da 400 polisle asayiş uygulaması

2
Polis akü hırsızlarına savaş açtı

Polis akü hırsızlarına savaş açtı

0
Kayseri'de kaza: 1'i çocuk 4 ölü

Kayseri'de kaza: 1'i çocuk 4 ölü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM