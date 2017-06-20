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Polis aracına çarpan rögar kapağı hırsızı yakalandı

Konya'da 42 yaşındaki Hüseyin Aydın yönetimindeki otomobil, polis ekip otosuna çarpıp kaçmak istedi.

20.06.2017 - 08:48
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Saat 04.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aslanlıkışla Caddesi'nde meydana gelen olayda, Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ve Güven timlerine bağlı ekipler devriye görevi yaptıkları sırada daha önceden hırsızlık olaylarında kullanılan 42 PT 022 otomobili görünce sürücüye 'dur' ihtarında bulundu.

SÜRÜCÜ KAÇTI, EKİP OTOSUNA ÇARPTI

Sürücü ihtara uymayarak kaçtı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonucunda otomobil önce kaldırıma ardından 42 APM 39 plakalı polis ekip otomobiline çarparak durdu. Şüpheli arabadan inerek kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu Hüseyin Aydın yakalanarak gözaltına alındı.

Polis aracına çarpan rögar kapağı hırsızı yakalandı

BAGAJDA ÇOK SAYIDA RÖGAR KAPAĞI BULUNDU

Otomobilde inceleme yapan polis bagajda çok sayıda çalındı rögar kapağı olduğunu tespit etti. Aydın'ın özellikle sanayi siteleri içerisindeki rögar kapaklarını çaldığı saptandı. Hırsızlık olaylarının birinin güvenlik kameraları ile kaydedildiği belirlendi. Poliste suç kaydı bulunan Aydın, işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Polis aracına çarpan rögar kapağı hırsızı yakalandı

Polis aracına çarpan rögar kapağı hırsızı yakalandı

Polis aracına çarpan rögar kapağı hırsızı yakalandı

Polis aracına çarpan rögar kapağı hırsızı yakalandı

Polis aracına çarpan rögar kapağı hırsızı yakalandı

Polis aracına çarpan rögar kapağı hırsızı yakalandı

Polis aracına çarpan rögar kapağı hırsızı yakalandı

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