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Polis aracına taşla saldıran genç gözaltına alındı

Zonguldak'ta gürültü yaptığı gerekçesiyle polise ihbar edilen 24 yaşındaki Gökhan M., polis aracına taşla saldırdıktan sonra kaçtı.

05.03.2017 - 23:38
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Polis aracına taşla saldıran genç gözaltına alındı

Olay, akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. 100. Yıl Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin karşısında gürültü yaptığı iddiasıyla polise ihbar edilen Gökhan M., gelen polis aracına taş atarak kaçtı.

Polis aracına taşla saldıran genç gözaltına alındı

ARKA CAMI KAFA ATARAK KIRDI

Polis aracının ön camı gelen taştan zarar gördü. Kısa süren kovalamacının ardından yakalanan Gökhan M., kelepçelenerek başka bir polis aracına bindirilmek istendi. Direnen genç, kafa atarak aracın arka camını kırdı. İki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Polis aracına taşla saldıran genç gözaltına alındı

Gözaltına alınan Gökhan M., kaşındaki açılma nedeniyle hastaneye tedaviye götürüldü. Ardından karakola götürülen Gökhan M. hakkında, kamu malına zarar vermekten işlem yapıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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