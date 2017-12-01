Polis araçlarına taşlı ve sopalı saldırı

İstanbul Maltepe’de Aydınevler mahallesi Uyanık Caddesi üzerinde iki grup arasında kavga çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine kavgayı ayırmak için olay yerine polis ekipleri geldi. Bu esnada kavga eden iki grup kendilerini ayırmak isteyen polis ekiplerinin otomobillerine sopa ve taşla saldırdı.

ARAÇLAR BÜYÜK ÇAPLI ZARAR GÖRDÜ

Saldırı sonrası 2 polis aracında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri çağrıldı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.