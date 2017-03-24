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Polis arayınca otomobilinin çalındığını öğrendi

Adana’da hırsızlar çaldıkları otomobille kaza yaptı. Otomobilin sahibi Durmuş Ali Bayram aracının çalındığını polisler arayınca öğrendi.

24.03.2017 - 09:06
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Olay saat 03.00 sıralarında Adana merkez Seyhan İlçesi'nde meydana geldi. Polisin şüphe üzerine durdurmak istediği 01 GH 629 plakalı otomobildekiler, gaza basıp kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki bir binanın duvarına çarptı. Hasar gören otomobili terk eden 4 kişi kaçarak izlerini kaybettirdi.

Otomobilin çalıntı olabileceğinden şüphelenen polis, plakadan aracın ruhsat sahibinin Durmuş Ali Bayram olduğunu belirleyen polis, telefonla ulaştığı Bayram’a aracının çalınıp çalınmadığını sordu.

EVİN ÖNÜNDE OTOMOBİLİNİ GÖREMEDİ

Durmuş Ali Bayram, evin önüne çıkıp baktığında otomobilini akşam park ettiği yerde göremedi. Otomobilinin çalındığını polisin kendisini telefonla araması sonucu öğrenen Bayram, olay yerine geldiğinde hasar gören otomobiliyle karşılaştı.

Polisin parmak izi incelemesinden sonra otomobilini teslim alan Bayram, araçta büyük maddi hasarın olduğunu söyledi.

Polis, kaçan hırsızları arıyor.

Polis arayınca otomobilinin çalındığını öğrendi

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