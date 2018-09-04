Polis avcı kılığına girerek katilleri yakaladı

Olay 31 Temmuz günü Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi 11170. Sokak’ta bulunan portakal bahçesinde meydana geldi. Necdet Geçgel, kendisine ait bahçesini sulamak isterken toprağa gömülü bir ayak görünce durumu polise bildirdi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, toprağı kazınca başından vurularak gömülmüş olan bir cesetle karşılaştı. Yapılan araştırmada cesedin 43 yaşındaki Ünal Gülbahar’a ait olduğu tespit edildi.

POLİS 3 SAATTE KATİLLERİ BELİRLEDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri faili meçhul cinayeti çözmek için bünyesinde özel ekip kurdu. Polis, Ünal Gülbahar’ın en son kimle görüştüğünü araştırdı ve 3 gün önce görüştüğü bir arkadaşına ulaştı. Bu şahıs Gülbahar’ın 30 Temmuz günü bir barda sabaha karşı birini darp ettiğini daha sonra da bir kahveden 2 kişi tarafından taksiyle alınarak götürüldüğünü söyledi.

Polis bundan yola çıkarak cesedi bulduktan sadece 3 saat sonra Gülbahar’la bara giden şahsın Hüseyin Ay, daha sonra da kahvehaneden birlikte ayrıldığı kişilerin 25 yaşındaki Erhan Ay ve eniştesi 28 yaşındaki Burhan Ünlü olduğunu belirledi.

1300 LİRA HESAP TARTIŞMASI

Cinayet dedektifleri, yaptığı baskında şüphelileri evlerinde bulamadı. Bunun üzerine araştırmasını derinleştiren polis, Ünal Gülbahar’ın ölmeden bir gün önce Erhan Ay’ın ağabeyi Hüseyin Ay’la (32) bir bara gittiğini belirledi. Ünal Gülbahar’ın gelen bin 300 liralık hesap yüzünden arkadaşı Hüseyin Ay’la “Senin yüzünden bara geldik ve bu kadar borç yaptık” diyerek tartıştığı daha sonra da hesabın yarısını ödeyerek Ay’ı darp ettiği tespit edildi.

OLAYA BÜTÜN AİLE KARIŞTI

Polis olayla ilgili Hüseyin Ay, Ebru Ay (31), Kader Ünlü (21), Gülbahar Tutuş (27) ve Birgül Aksuyek’i (24) gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularında çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis cinayetin aile bireyleri tarafından bilindiğini tespit etti. Araştırmasını derinleştiren polis, Birgül Aksuyek’in otomobilin 24 saat içinde Kocaeli’ye gidip geldiğini tespit etti. Aracı Kocaeli’den Adana’ya getiren şoför sorguya alındı.

AVCI KILIĞINDA ZANLILAR ARANDI

Araç sürücüsü, “Meriç Mustafa Bayram, 400 lira karşılığında bana kadınları ve arabayı Adana’ya getirmemi istedi” diye ifade verince polis harekete geçti. Meriç Mustafa Bayram’ı araştıran polis, Bayram’ın bir dağ evine çıktığı bilgisine ulaşınca aradığı zanlıların burada saklandığını tahmin etti. Avcı kıyafeti giyerek dağda bulunan evleri tek tek gezen cinayet dedektifleri Erhan Ay ve Burhan Ünlü’yü saklandıkları evde yakaladı.

KADINLAR SERBEST BIRAKILDI

Sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı Erhan Ay, “Olay günü yengem beni aradı ve ‘Hüseyin’i dövmüşler’ dedi. Ben de sinirlenerek yanıma eniştem Burhan’ı aldım ve ağabeyimi darbeden Ünal Gülbahar’ın yanına gittim. Araçta yanımda bulunan silahla korkutmak istedim. Tabanca patlayınca başından vuruldu. Biz de portakal bahçesine gömerek Kocaeli’de bulunan askerlik arkadaşımın dağ evine kaçtık” diye ifade verdi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Erhan Ay, Burhan Ünlü ve Hüseyin Ay tutuklanırken, kadınlar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.