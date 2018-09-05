Olay, Kadıköy Göztepe Mahallesi Tanzimat sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 4 kadın Tanzimat Sokak'ta bulunan bir apartmana hırsızlık yapmak için girdi.

YÜZLERİNİ ŞALLA KAPATTILAR

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerden bazıları gözlük bazıları ise şal takarak yüzlerini kapamaya çalıştı.

Apartmanda bir daireye girmek üzereyken, apartman görevlisi tarafından fark edilen şüpheliler, hızla kaçmayı başardı.

O anlar ise apartmanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis, heryerde kaçan şüphelileri arıyor.

Polis hırsızlık için apartmana giren 4 kadını arıyor





