taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.57815
Euro
7.65635
Altın
1196.895
Borsa
92790.99

Polis hırsızlık için apartmana giren 4 kadını arıyor

Kadıköy'de bir apartman dairesine hırsızlık için girmeye çalışan 4 kadın, apartman görevlisinin fark etmesiyle olay yerinden hızla kaçtı.

DHA | 05.09.2018 - 11:21..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Olay, Kadıköy Göztepe Mahallesi Tanzimat sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 4 kadın Tanzimat Sokak'ta bulunan bir apartmana hırsızlık yapmak için girdi.

YÜZLERİNİ ŞALLA KAPATTILAR

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerden bazıları gözlük bazıları ise şal takarak yüzlerini kapamaya çalıştı.

Apartmanda bir daireye girmek üzereyken, apartman görevlisi tarafından fark edilen şüpheliler, hızla kaçmayı başardı.

O anlar ise apartmanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis, heryerde kaçan şüphelileri arıyor.

Polis hırsızlık için apartmana giren 4 kadını arıyor

Polis hırsızlık için apartmana giren 4 kadını arıyor

Polis hırsızlık için apartmana giren 4 kadını arıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

219
Şirin Payzın kanaldaki arkadaşlarıyla vedalaştı

Şirin Payzın kanaldaki arkadaşlarıyla vedalaştı

211
Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

381
Vagner Love tatilin tadını çıkarıyor

Vagner Love tatilin tadını çıkarıyor

97
İtalyanlar Merkel'in mülteci politikasından şikayetçi

İtalyanlar Merkel'in mülteci politikasından şikayetçi

130
CHP'de Mansur Yavaş'ın adaylığı gündemde

CHP'de Mansur Yavaş'ın adaylığı gündemde

96
Meteoroloji açıkladı: Yağış geliyor

Meteoroloji açıkladı: Yağış geliyor

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM