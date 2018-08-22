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Polis çaldı, çocuk söyledi

Şanlıurfa’da bir çocuğun polisin çaldığı saz eşliğinde söylediği “Özel Harekat” marşı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İHA | 22.08.2018 - 21:21..
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Eyyübiye ilçesi Uğurlu kırsal Mahallesi'nde yaşayan 11 yaşındaki Muhammed, bir parti ofisinin önünde nöbet tutan polisleri bayram dolayısıyla ziyaret ederek kalem hediye etti. Muhammed polis memurlarına bir de marş okumak istediğini söyledi.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN ÖZEL HAREKAT MARŞI

Polis ağabeyleri de onu kırmayarak yan taraftaki bir iş yerine giderek iş yeri sahibinin sazını istedi. Eline sazı alan polis memuru çaldı, küçük Muhammed ise “Özel Harekat” marşını okudu. İş yerindeki bir vatandaş ise o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Sazı çalan polis memurunun geçen kış sokakta terlikle gördüğü bir engelliye de ayakkabı aldığı ve görüntülerin bir çok ulusal kanalda yayımlandığı ortaya çıktı.

Polis çaldı, çocuk söyledi VİDEO


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