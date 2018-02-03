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Polis cami hoparlöründen anons yapınca yakalandılar

Bursa'da, gece yarısı hurda demir çalıp minibüsle kaçanlarla polis arasında kovalamaca yaşandı. İzini kaybettiren 2 kişi için polis, cami hoparlöründen anons yaparak ilçe halkından yardım istedi.

DHA | 03.02.2018 - 10:38..
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi yakınlarında hurda demir çalıp kaçan 3 kişiyi yakalamak için harekete geçen polis, şüphelilerin içinde bulunduğu 26 TU 403 plakalı minibüse 'dur' ihtarında bulundu. Şüpheliler, uyarıyı dikkate almayıp Bursa'nın Harmancık ilçesi yönüne kaçtı.

Tavşanlı polisinin haber vermesi üzerine Harmancık polisi ilçe girişinde minibüsü durdurmak istedi, ancak şüpheliler minibüsle kaçmayı sürdürdü. Zaman zaman polisin silah da kullandığı kovalamaca sırasında şüphelilerin bulunduğu minibüs, Harmancık sokaklarına girerek kayboldu.

Takibi sürdüren polisler bir sokakta terk edilen minibüsü buldu, şüphelilerden de birini yakaladı. Ancak diğer 2 şüpheli izlerini kaybettirdi.

Polis cami hoparlöründen anons yapınca yakalandılar

CAMİ HOPARLÖRÜNDEN ANONS YAPILDI

Polis ekipleri, şüphelileri bulabilmek için bir cami hoparlöründen anons yaparak, ilçe sakinlerinden yardım istedi. Anons üzerine ilçe gençleri ışıldakları alıp, ellerinde sopalarla sokaklara dağıldı ve her yeri didik didik aradı. Gençler, şüphelileri saklandıkları yerlerde bulup, polis ekiplerine teslim etti.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorguya alınırken, minibüsteki çalıntı hurda demirlere de el konuldu.

Polis cami hoparlöründen anons yapınca yakalandılar

Polis cami hoparlöründen anons yapınca yakalandılar

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