Cinayet şüphelilerini avcı kılığına girerek yakaladılar

Adana'da 31 Ağustos'ta, portakal bahçesine sulama ve çapa yapmak için giden kişi tarafından ayağı toprağın dışında kalmış şekilde gömülü bulunan Ünal Gülbahar'ın başından tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlenmişti.

Cinayetten iki gün önce Hüseyin A'nın, barda birlikte eğlenip çıkışta hesap yüzünden tartıştığı Gülbahar tarafından darbedildiği, bunu haber alan Erhan A. ile eniştesi Burhan Ü.'nün bu nedenle cinayeti işledikleri öne sürülmüştü.

Katil zanlıları Erhan A. ve Burhan Ü. Kocaeli'de, Hüseyin A. ise Adana'da gözaltına alınmıştı.

7 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma kapsamında 4 kadının gözaltına alınmasıyla birlikte şüpheli sayısı 7'ye yükseldi. Şüpheli kadınlar Kader Ü. (21), Gülbahar T. (27), Ebru A. (31) ve Birgül A. (24) sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kadınlardan Kader Ü, Gülbahar T. ve Ebru A'nın daha önce gözaltına alınan Erhan ve Hüseyin A. ile kardeş olduğu, zanlılardan Burhan Ü'nün ise Kader Ü. ile evli olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erhan ve Hüseyin A. ile Burhan Ü. tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayı çözümleme yöntemine ilişkin bilgilere ulaşıldı.

Maktulün üzerinden çıkan kimlikten adının Ünal Gülbahar olduğunu belirleyen polis ekipleri, maktulün 30 Ağustos'ta eğlenmeye gittiği barda gelen bin 300 liralık hesap nedeniyle arkadaşı Hüseyin A. ile tartıştığını ve bar çıkışında onu darbettiğini tespit etti.

Bu olaydan bir gün sonra ise iki kişinin Ünal Gülbahar ile bir kafede buluşup daha sonra birlikte kendilerine ait taksiyle ayrıldıkları belirlendi.

CİNAYETİ ARACIN İÇİNDE İŞLEDİLER

Ekip, aracın plakasından yola çıkarak yaptığı araştırmayla Gülbahar'ın yanındaki iki kişinin Hüseyin A'nın kardeşi Erhan A. ile eniştesi Burhan Ü. olduğunu, kafeden ayrıldıktan sonraki yarım saat içinde araçta cinayetin işlendiğini ve iki zanlının başka bir araçla Kocaeli'ye kaçtıkları bilgisine ulaştı.

Cesedin bulunmasının ardından geçen bir saatte failleri belirleyen ekibin, Hüseyin A, kardeşleri Kader Ü, Gülbahar T. ve Ebru A. ile Birgül A.'yı zanlıların kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına aldığı kaydedildi.

Zanlıların Kocaeli'ye kaçarken kullandığı otomobilin Birgül A'ya ait olduğunu belirleyen ekip, aracın Kocaeli'ye giriş yaptıktan sonra aynı gün Adana'ya dönüş yaptığını tespit etti.

ARACI ADANA'YA GETİRTTİLER

Birgül A'nın ifadesinden otomobili Adana'ya getiren kişiye ulaşıp bilgisine başvuran ekip, bu kişinin Kocaeli'de M.M. isimli bir kişiyle 400 liraya anlaşıp aracı getirdiğini öğrendi.

AVCI KILIĞINA GİRİP OLAYI ÇÖZDÜLER

Takibe aldıkları M.M'nin dağlık bir bölgeye gidip geldiğini fark eden ekip, avcı kılığına girerek izledikleri bu kişinin bir dağ evine girip ayrıldığını belirledi.

Gece eve operasyon düzenleyen ekiplerin, iki şüpheliyi burada uyurken yakaladığı bildirildi.

M.M'nin zanlı Burhan Ü. ile askerlik arkadaşı olduğu ancak cinayetle ilgisinin bulunmadığının belirlenmesi üzerine savcılık talimatıyla bilgisine başvurulduktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.